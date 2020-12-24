Аймагамбетов рассказал о своем самочувствии после вакцинации от Covid-19
Глава МОН получил прививку месяц назад.
Фото : inform.kz24 декабря 2020, 16:12
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о самочувствии после вакцинации от Covid-19, передает корреспондент zakon.kz.
Первый месяц, как и любой другой человек, пытаешься прислушиваться к своему организму. Несколько раз сдавал анализы, смотрел их. Анализы сдавал не только на антитела, но и общий анализ крови, биохимия. Самому было интересно, переживаешь, - ответил Асхат Аймагамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, самочувствие после вакцинации прекрасное, побочных эффектов нет.
Чувствую себя прекрасно (…) На сегодняшний момент абсолютно никаких побочных эффектов, каких-то необычных ощущений я не почувствовал. Более того, ближе к осени я постоянно соблюдаю календарь прививок, и как человек, который имеет опыт в преподавательской деятельности, всегда доверяю научным данным и наука говорит, что вакцинация это более простой и эффективный путь защититься от инфекции, - добавил он.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052067-521019050c331858ef4dca75652710c5
Сейчас читают