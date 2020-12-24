Аймагамбетов рассказал о своем самочувствии после вакцинации от Covid-19

Глава МОН получил прививку месяц назад.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о самочувствии после вакцинации от Covid-19, передает корреспондент zakon.kz.

Первый месяц, как и любой другой человек, пытаешься прислушиваться к своему организму. Несколько раз сдавал анализы, смотрел их. Анализы сдавал не только на антитела, но и общий анализ крови, биохимия. Самому было интересно, переживаешь, - ответил Асхат Аймагамбетов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, самочувствие после вакцинации прекрасное, побочных эффектов нет.

Чувствую себя прекрасно (…) На сегодняшний момент абсолютно никаких побочных эффектов, каких-то необычных ощущений я не почувствовал. Более того, ближе к осени я постоянно соблюдаю календарь прививок, и как человек, который имеет опыт в преподавательской деятельности, всегда доверяю научным данным и наука говорит, что вакцинация это более простой и эффективный путь защититься от инфекции, - добавил он.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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