Сервис набрал популярность после введения мер карантина и перевода учеников на дистанционное обучение по всему миру.

Переход на дистанционную систему обучения был осуществлен в школах Казахстана весной 2020 года, в начале четвертой четверти, когда педагогам пришлось осваивать новые навыки и технологии для того, чтобы обеспечить качественный образовательный процесс.

В то же время компания Bilim Media Group начала разработку сервиса, одновременно содержащего цифровые уроки обновленного содержания среднего образования и функционал для организации учебного процесса в школах – Online Mektep.

Это комплексное решение начало функционировать с начала 2020-2021 учебного года и позволило педагогам более 3000 школ реализовать обучение в дистанционном режиме, используя готовые цифровые уроки, электронное расписание, удобный конструктор для разработки уроков и суммативного оценивания, автоматический журнал и, самое важное, видеоконференцсвязь (ВКС) для стриминга с целью проведения синхронного обучения, когда учитель проводит урок в режиме реального времени, а ученики получают мгновенную обратную связь от учителя.

В конце первой четверти Online Mektep, помимо своей видеоконференцсвязи, предоставил пользователям облачную систему видеосвязи Zoom, став официальным представителем мирового лидера в области современных средств видеосвязи на территории Казахстана. Общая рыночная оценка компании составляет $67 миллиардов, на платформе Zoom в месяц проводится более 300 миллион онлайн-сессий.

Сервис набрал популярность после введения мер карантина и перевода учеников на дистанционное обучение по всему миру, а для пользователей Online Mektep дополнительным преимуществом является то, что нет необходимости скачивать данный сервис, так как он уже интегрирован в платформу. Такая интеграция сделала платформу более удобной в использовании и позволила повысить уровень безопасности во время учебного процесса.

Одним из приоритетов остается соблюдение безопасности учетной (личной) записи, чтобы посторонние люди не смогли получить доступ к видеоконференцсвязи. Поэтому даже неосторожная передача аккаунта постороннему лицу и несоответствующее его использование определяется и пресекается системой. При проведении синхронного урока только у учителя есть доступ к демонстрации экрана, что является дополнительным фактором защиты.

Активное использование учителями школ видеосвязи Zoom внутри Online Mektep говорит о том, что компанией достигнута не только техническая цель – обеспечение пользователей инструментом организации учебного процесса, но и главная цель компании, на достижение которой направлены все усилия, – доступное качественное образование.

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