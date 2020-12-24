Предельную цену на сжиженный газ утвердили в Казахстане
Цена утверждена до 31 марта 2021 года.
Фото : 24.kz24 декабря 2020, 16:33
Приказом министра энергетики РК от 15 декабря 2020 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, передает zakon.kz.
Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость, - говорится в документе.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования (22 декабря).
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