Предельную цену на сжиженный газ утвердили в Казахстане

Цена утверждена до 31 марта 2021 года.

Приказом министра энергетики РК от 15 декабря 2020 года утверждена предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, передает zakon.kz.

Утвердить предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, на период с 1 января по 31 марта 2021 года в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость, - говорится в документе.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования (22 декабря).

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