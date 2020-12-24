В ВКО прошло совещание по вопросам профилактики коррупции

Усиливается общественный контроль за расходованием государственных средств.

Сегодня в ВКО под председательством акима области Даниала Ахметова прошло совещание по вопросам профилактики коррупции. Также подведены итоги реализации проекта "Шығыс - адалдық алаңы", сообщает zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководитель Антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет, руководитель проектного офиса "Шығыс - адалдық алаңы" Маржан Бахыт, акимы городов и районов, руководители областных управлений.

Агентством по противодействию коррупции Республики Казахстан отмечена большая работа областного акимата. Восточный Казахстан одним из первых осуществил трансформацию государственных органов и переход на сервисную модель обслуживания населения, которая была обозначена в концепции "Слышащего государства" в рамках Послания Главы государства, - отметил руководитель Антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет.

В рамках проекта "Шығыс - адалдық алаңы" все акиматы городов и районов ВКО, на сегодняшний день перешли в формат "Открытого акимата", что составляет 100% охват. Данная модель также распространена на 11 крупных сельских округах региона. Новый принцип работы позволяет жителям оперативно и безбарьерно получать услуги и разъяснения от госорганов по принципу "одного окна".

Как отметил глава региона Даниал Ахметов, усиливается общественный контроль за расходованием государственных средств. На портале "Открытые бюджеты" публикуются проекты бюджетных программ до их утверждения, тем самым предоставляя людям возможность внести изменения в процесс расходования бюджетных средств.

На интернет-ресурсах местных исполнительных органов размещается гражданский бюджет в доступной для общественности форме. В районах и сельских округах успешно действует "бюджет народного участия", когда население на собраниях местного сообщества принимает участие в решении и распределении средств местного бюджета. Аналогичный проект сейчас внедряется в городах Усть-Каменогорск, Семей и Курчатов, - сказал Даниал Ахметов.

Кроме того, как подчеркнул глава антикоррупционного ведомства области на платформе "Интерактивная карта открытых бюджетов" по ВКО опубликовано 4762 бюджетов на сумму 1 трлн. тенге, что является лучшим показателем среди всех регионов Казахстана. Даниал Ахметов поручил, проектному офису "Шығыс - адалдық алаңы" строго следить за корректностью и своевременностью размещения данных на данном портале.

В ходе совещания также обсудили новый закон, регулирующие антикоррупционную деятельность. Как известно теперь госслужащим, депутатам и судьям запрещено открытие счетов и хранение ценностей в иностранных банках, а также исключено применение УДО для лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!