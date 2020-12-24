Жительница Павлодара хранила более тонны ингредиентов для приготовления опия
Ее задержали.
Фото : polisia.kz24 декабря 2020, 16:46
Более тонны ингредиентов для приготовления ацетилированного опия изъяли в Павлодаре, сообщает zakon.kz.
Как отмечает пресс-служба ДП города, задержана жительница Павлодара по подозрению в незаконном обороте веществ, используемых для изготовления наркотических средств.
В ходе обысковых мероприятий у индивидуальной предпринимательницы обнаружены и изъяты ингредиенты весом более одной тонны, используемые для приготовления ацетилированного опия. Назначена экспертиза, – рассказал на брифинге начальник Управления по противодействию наркопреступности Куат Тусупбеков.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 301 ч.1 УК Республики Казахстан. В отношении жительницы города Павлодара избрана мера пресечения "Обязательство о явке".
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