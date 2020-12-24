Даулбаев рассказал об исполнении итоговых решений Конституционного Совета

Уполномоченным государственным органам даны конкретные поручения.

В Совете по правовой политике обсуждены вопросы реализации итоговых решений Конституционного Совета, сообщает zakon.kz.

24 декабря 2020 года состоялось заседание Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан.

На заседании, наряду с другими, был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых государственными органами по реализации нормативных постановлений и посланий Конституционного Совета о состоянии конституционной законности в стране.

Член Конституционного Совета Даулбаев проинформировал членов Совета по правовой политике о состоянии работы в этой сфере. В своем выступлении он отметил положительную динамику в исполнении итоговых решений Конституционного Совета. Так, во исполнение правовых позиций и предложений Конституционного Совета расширена подсудность суда присяжных, принят Административный процедурно-процессуальный кодекс, внесены поправки в законодательство о противодействии коррупции, совершенствован порядок применения привода, задержания граждан при выдворении за пределы Республики и др.

Вместе с тем, на заседании обозначен ряд ключевых вопросов, требующих своего разрешения в дальнейшем. В частности, о необходимости более широкого использования возможности судов по обращению в Конституционный Совет с представлениями о проверке конституционности введенных в действие правовых актов; о корректировке норм УК, устанавливающих ответственность за причинение вреда самим себе осужденными; о принятии дополнительных законодательных мер в целях защиты институтов материнства и детства, совершенствования миграционного законодательства, порядка применения превентивного ограничения свободы передвижения, усиления гарантий защиты прав потерпевших в уголовном процессе, несовершеннолетних на получение квалифицированной юридической помощи и др.

По итогам заседания уполномоченным государственным органам даны конкретные поручения.

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