Министры и аким столицы доложили Мамину о строительстве в Нур-Султане

В текущем году в Нур-Султане будет введено в эксплуатацию порядка 3 млн квадратных метров жилья, включая 8 000 квартир доступного льготного жилья.

Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено заседание Государственной комиссии по контролю за ходом строительства нового центра Нур-Султана, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

О реализации Комплексного плана по застройке столицы на 2019-2023 годы доложил аким Алтай Кульгинов, строительстве жилья, развитии инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры - министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, газификации столицы - министр энергетики Нурлан Ногаев, строительстве школ - министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, ситуации с водообеспечением населения - министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, а также другие руководители центральных государственных органов по профильным направлениям работы.

В текущем году в Нур-Султане будет введено в эксплуатацию порядка 3 млн квадратных метров жилья, включая 8 000 квартир доступного льготного жилья. Проводится работа по развитию инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилых массивов.

В рамках решения проблемы дольщиков в этом году будет завершено строительство 20 объектов (в 2019 – 10). В начале декабря введен в эксплуатацию ЖК "Гарант" с семилетней историей. Оставшиеся 22 проблемных объекта планируется ввести в эксплуатацию в период с 2021 по 2023 годы.

В этом году в столице благоустроено 150 дворов и 60 общественных пространств (760 тысяч квадратных метров), посажено 106 тысяч зеленых насаждений.

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 частично переведены на газ. Завершено строительство подводящего газопровода к жилому массиву "Коктал". В жилом массиве "Железнодорожный" проложено 100% распределительных сетей. На завершающей стадии находятся часть "Агрогородка", жилые массивы "Коктал-1", "Коктал-2", ведутся работы по газификации жилых массивов "Куйгенжар", "Мичурино", "Интернациональный". В целом, в жилых массивах столицы проложено около 300 км газопровода, свыше 5 000 домов обеспечены доступом к системе газоснабжения.

В текущем году в столице завершено строительство 12 школ, что в два раза больше показателя прошлого года. В 2021 году планируется дополнительно построить и ввести в эксплуатацию 15 школ.

Участники заседания рассмотрели системные вопросы дальнейшего повышения доступности жилья, строительства социальных объектов, развития инфраструктуры транспорта и жизнеобеспечения, сдерживания цен на социально-значимые продукты питания.

Премьер-министр подчеркнул, что все вопросы, связанные с краткосрочным и долгосрочным развитием города, должны быть синхронизированы с Комплексным планом по компактной застройке столицы на пятилетний период.

Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяют особое внимание развитию столицы. Необходимо принять все меры по качественному и своевременному исполнению мероприятий Комплексного плана по застройке Нур-Султана, - сказал Аскар Мамин.

Глава Правительства акцентировал внимание на необходимости активизации работы по привлечению инвестиций в развитие столицы, обеспечения запланированных объемов строительства жилищной, социально-культурной и транспортной инфраструктуры, а также решения проблем водообеспечения и благоустройства города.

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