Решим проблему аварийных и трехсменных школ. Nur Otan прибыл в ЗКО

Наша задача - и далее поднимать уважение и престиж профессии учителя - Байбек.

Партия "Nur Otan" продолжает поездки по регионам. Сегодня члены Республиканского предвыборного штаба прибыли в Западно-Казахстанскую область.

Так, на встрече с учителями и преподавателями были обсуждены основные приоритеты развития образования на ближайшие 5 лет.

Наша задача - и далее поднимать уважение и престиж профессии учителя. Заработная плата педагогов будет увеличена в 2 раза. К 2025 году будет решена проблема аварийных и трехсменных школ за счет строительства 800 новых объектов. Также будет модернизировано 5 тысяч школ в малых городах, районных центрах и селах. Во все сельские школы проведем высокоскоростной Интернет, - отметил руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.

Далее представители правящей партии встретились с волонтерами, студенческой молодежью и представителями этнокультурных объединений области. По информации пресс-службы партии, в рамках инициированного 11 декабря на Съезде "Jas Otan" молодежного челленджа "Я вступаю в Nur Otan", в ряды правящей партии уже вступили более 6 тысяч молодых казахстанцев.

Сохраняя преемственность Государственного курса Елбасы, "Nur Otan" продолжит продвижение в обществе, особенно среди молодежи, ценностей взаимоуважения и равенства всех граждан. Особое внимание в нашей программе уделено созданию условий для самореализации и трудоустройства молодежи. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на Съезде "Nur Otan"-а, количество грантов для высшего образования по востребованным специальностям планируется увеличить на 50%. В 1,5 раза будет расширено финансирование грантов на проекты молодежных организаций и развитие волонтерских движений, - сказал он.

Будет создано 2 передовых региональных вуза по опыту Назарбаев Университета. Неэффективные учебные заведения будут поэтапно закрываться. Также будут приняты меры по обновлению материально-технической базы 180 колледжей для бесплатного обучения по востребованным специальностям.

В этот же день члены предвыборного штаба обсудили проблемы региона с работниками Уральского трансформаторного завода.

Так, партия ставит задачу в течении 5 лет отремонтировать в области свыше 800 км автодорог, довести до 100% водообеспеченность сельского населения. Будет построено 11 новых школ и более 2 миллионов квадратных метров жилья с предоставлением 8 тысяч квартир социально-нуждающимся гражданам.

Запланирован ряд мер для снижения тарифа на газ. Рассматривается возможность строительства в регионе завода по производству нефтегазохимической продукции. Кроме того, совместно со всеми заинтересованными сторонами партия будет добиваться принятия необходимых мер по вопросу обмеления реки Урал.

Оплачено из средств избирательного фонда партии "Nur Otan".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!