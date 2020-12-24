Горячие новости
Читайте также

Франция одобрила вакцину Pfizer/BioNTech

Одобренной вакциной от коронавируса начнут прививать уже с 27 декабря. Первыми вакцинируют пожилых людей. На первом этапе планируется вакцинация миллиона человек.

Фото : AFP24 декабря 2020, 18:14

Верховный орган здравоохранения (НАS) Франции дал разрешение на использование в стране вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech. Специалисты НАS заявили, что препарат безопасен и эффективен, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал BFMTV.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сказал, что первые дозы препарата поступят во Францию 26 декабря. Вакцинация же начнется с воскресенья, 27 декабря.

Получить прививку смогут граждане старше 16 лет. Но прежде всего прививаться будут пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также персонал этих заведений.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что на первом этапе вакцину от коронавируса получат около одного миллиона человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты