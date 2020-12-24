Горячие новости
Читайте также

Названы фатальные ошибки при лечении COVID-19 дома  

Врач призвал не лечить ОРЗ как пневмонию.

Фото : портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко24 декабря 2020, 18:17

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные ошибки при лечении коронавируса дома, сообщает zakon.kz.

По информации "Рамблер", протоколы лечения постоянно обновляются.

В качестве примера он привел использование гидроксихлорокина и азитромицина. Эти лекарства показали свою неэффективность. Пустышками, по словам медика, оказались и противовирусные и иммуномодулирующие вещества. Врач также подчеркнул, что сейчас всю надежду возлагают на вакцинацию.

Еще одной большой ошибкой является использование при лечении COVID-19 доксиметазона, кроверазжижающих препаратов и гормонов. При домашнем использовании такие лекарства наносят больше вреда.

Самая фатальная ошибка, что мы не понимаем, что это две болезни, — заявил Мясников.

Одна из них — COVID-19, коронавирусное ОРЗ, как отметил он. Вторая болезнь — коронавирусная пневмония.

Врач призвал не лечить ОРЗ как пневмонию, иначе прогнозы человека резко ухудшаются, а побочные явления такого лечения могут быть "просто ужасающими".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты