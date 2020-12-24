Когда начнут пробивать улицу Толе би в Алматы 

Будет снесено более двухсот участков.

Улицу Толе би в Алматы продлят на 4.5 км в западном направлении, от Яссауи до улицы Алтын орда в 2021 году, сообщают Kolesa.kz.

Как рассказали в управлении городской мобильности южной столицы, пробивку разделят на два этапа: от Яссауи до Ашимова и от Ашимова до границы города. Западный отрезок начнут делать первым.

В ходе работ предполагается снести около 220 участков. Так что, как и в случае с проспектом Абая, начало пробивки Толе би и, соответственно, сроки ее завершения будут зависеть от выделенных денег и скорости выкупа земли у владельцев. В целом строительство по проекту должно занять три года.

Новый участок Толе би в Наурызбайском районе планируется сделать шестиполосным, с велосипедными дорожками и дополнительными съездами. Пробивка поможет связать новые строящиеся жилые комплексы с центром города и разгрузить проспект Райымбека с улицей Жандосова.

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