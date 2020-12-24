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Футболист Бауыржан Исламхан дисквалифицирован на два года за допинг

Он провалил допинг-тест после матча в азиатской Лиги Чемпионов.

Фото : sports.kz24 декабря 2020, 18:52

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан дисквалифицирован на два года за допинг, сообщает zakon.kz.

За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому все случившееся является для меня шоком. Я буду дальше доказывать свою правоту и обязательно обжалую данное решение. Уверен, что арбитры в Лозаннском суде услышат мои аргументы и доказательства, - заявил Sputnik футболист.

16 сентября после матча в азиатской Лиге чемпионов против "Аль-Садда" Исламхан провалил допинг-тест. Он был отстранен от игр на профессиональном уровне.


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