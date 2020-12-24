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Как будет работать общественный транспорт в Нур-Султане в воскресенье

Вход в автобус без масок запрещен.

Фото : 24.kz24 декабря 2020, 18:59

В предстоящее воскресенье общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме, сообщает zakon.kz.

27 декабря все городские и пригородные маршруты общественного транспорта в Нур-Султане будут работать в обычном режиме до 23:00 часов, - сообщили в CTS.

Напоминаем, в общественном транспорте действует масочный режим. Вход в автобус без масок запрещен. Посадка производится только через переднюю дверь. Оплата за проезд - безналичным расчетом.


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