Материалы по делу выгнанной на мороз девочки переданы в суд

С ребенком работают психологи.

В Нур-Султане многодетная мать, которая издевалась над своими малолетними детьми, может отделаться штрафом. Материалы по этому делу направляют в суд, передает zakon.kz.

Согласно данным AlmatyTV, в семье воспитываются четверо детей. Старшей около 10 лет, а младшему 4 года. Днём родители на работе, говорят соседи, поэтому дети постоянно одни.

Семью взяли на контроль ювенальные службы.

На данный момент семья поставлена на учет профилактический в органах ювенальной полиции. Материалы готовятся на комиссию по делам несовершеннолетних при акимате города Нур-Султан для проведения профилактической беседы и принятия мер, сообщила глава отдела опеки и попечительства городского Управления образования Гулим Джусупова.

Материалы по данному факту готовят для передачи в суд. Ребёнок сейчас в безопасности, сообщили в столичном отделе опеки. С ним работают психологи. А что касается матери, то стоит вопрос о ее привлечении к, как минимум, административной ответственности.

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