Появились эскизы нового Дворца школьников в Нур-Султане
Уникальность проекта в благоустройстве крыши здания.
Еще один Дворец школьников построят в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.
Учитывая, что первый расположен на правобережье, новый Дворец школьников по просьбе горожан будет расположен на левом берегу. Рассматривается вариант размещения объекта в квадрате улиц проспекта Туран, Е-108, Е-106, Е-109 возле здания ТОО "City Transportation Systems".
Рабочие эскизы проекта
Площадь земельного участка – почти 3 га
Площадь здания - 10 000 м2
Охват свыше 2 000 детей в день.
Уникальность проекта в благоустройстве крыши здания. Там планируется разместить игровые элементы, обзорную смотровую площадку посреди деревьев.
На первом этаже планируется разместить спортивные тренировочные залы, конференц-зал, административные помещения, буфет.
На втором этаже – выставочные залы, художественные, фото- и видео мастерские, залы для театрального искусства, звукозаписывающие студии и террасы для отдыха.
На третьем этаже – мини-обсерватория, научный музей, залы робототехники, экспериментариумы, мастерские, библиотека.
Таким образом, в новом Дворце школьников можно будет проводить полноценные эксперименты по химии, биологии, физике, развивать киберспорт, организовать молодежный клуб в виде коворкинга и пункта публичной библиотеки, проводить концерты и спортивные соревнования.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!