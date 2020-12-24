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Появились эскизы нового Дворца школьников в Нур-Султане

Уникальность проекта в благоустройстве крыши здания.

Фото : Акимат Нур-Султана24 декабря 2020, 19:19

Еще один Дворец школьников построят в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

Учитывая, что первый расположен на правобережье, новый Дворец школьников по просьбе горожан будет расположен на левом берегу. Рассматривается вариант размещения объекта в квадрате улиц проспекта Туран, Е-108, Е-106, Е-109 возле здания ТОО "City Transportation Systems".

Рабочие эскизы проекта

Площадь земельного участка – почти 3 га
Площадь здания - 10 000 м2
Охват свыше 2 000 детей в день.
Уникальность проекта в благоустройстве крыши здания. Там планируется разместить игровые элементы, обзорную смотровую площадку посреди деревьев.

На первом этаже планируется разместить спортивные тренировочные залы, конференц-зал, административные помещения, буфет.
На втором этаже – выставочные залы, художественные, фото- и видео мастерские, залы для театрального искусства, звукозаписывающие студии и террасы для отдыха.
На третьем этаже – мини-обсерватория, научный музей, залы робототехники, экспериментариумы, мастерские, библиотека.

Таким образом, в новом Дворце школьников можно будет проводить полноценные эксперименты по химии, биологии, физике, развивать киберспорт, организовать молодежный клуб в виде коворкинга и пункта публичной библиотеки, проводить концерты и спортивные соревнования.


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