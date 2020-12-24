Новогодние утренники и корпоративы в Нур-Султане под запретом

В Нур-Султане согласно постановлению главгоссанврача Жанны Пралиевой новогодние утренники, корпоративы и ряд других мероприятий под запретом, передает zakon.kz.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников, корпоративов и других форм празднования.

Мобильными группами в усиленном режиме будут продолжены проводиться рейды на соблюдение саннорм. Нарушители будут привлечены к ответственности.

За неоднократные нарушения судом на три месяца были приостановлены деятельности ночного клуба "Alanya" и кафе-бара "Tekuila", на один месяц - караоке-бара "Janym Sol". Также в суде находятся материалы в отношении девяти заведений, - сказала Жанна Пралиева.