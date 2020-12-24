Огромный огненный шар пролетел над Китаем
Яркий болид осветил темное небо ярким светом и упал на землю неподалеку от городского округа Юйшу, провинция Цинхай.
Фото : Кадр из видео24 декабря 2020, 21:32
В Китае вчера ранним утром в небе пролетел большой огненный шар, предположительно, метеорит, сообщает zakon.kz со ссылкой на UDN.
Правительство округа Нангцянь заявило, что шар летел в направлении озера Чанду. Китайская сейсмологическая служба сообщила, что болид мог упасть неподалеку от городского округа Юйшу, провинция Цинхай.
На кадрах ролика видно, как летящий шар осветил темное утреннее небо словно днем.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052104-7b6838612d00f66d2889e6b70a3f01c4
Сейчас читают