Германская церковь извинилась за уничтожение "ведьм"

В Айхштетте по обвинению в "колдовстве" казнили около 400 невинных людей, а по всей стране − около 25 тысяч.

Церковь в баварском городе Айхштетт извинилась за преследование "ведьм" 400 лет назад, передает zakon.kz со ссылкой на Independent.

Отмечается, что епископ города Грегор Мария Ханке назвал преследование невинных людей за колдовство "кровавой раной в истории церкви". Он также пообещал установить мемориальную доску в память о жертвах в местном соборе.

Кампания массовых извинений за деяния католической церкви началась в Германии с 2011 года по инициативе пастора Гартмута Гегелера. За девять лет около 50 городов принесли извинения за свою роль в преследованиях невинных людей.

О расправах над ведьмами в Айхштетте узнал художник из Мюнхена Вольфрам Кастнер, который случайно обнаружил протоколы допросов и был шокирован прочитанным.

В рамках своей кампании он зачитал истории убитых людей на площади перед городской церковью.

В Айхштетте в течение XV-XVIII веков по обвинению в "колдовстве" пытали и казнили около 400 невинных людей.

В целом по Германии эта цифра составляет около 25 тысяч, а в Европе − около 60 тысяч. Чаще всего преследовали женщин, но иногда под обвинения попадали также мужчины и дети.

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