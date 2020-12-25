На онлайн-уроке математики в Актау детям включили порнографию
Учитель получил замечание.
Фото : Pixabay25 декабря 2020, 00:09
Во время онлайн-урока математики в IT-лицее Актау посторонние включили запись порнографии, передает zakon.kz.
Согласно информации lada.kz, учитель не сумел правильно ограничить участие посторонних лиц в онлайн-обучении.
Учитель математики IТ-лицея нарушила правила пользования платформой, тем самым допустив случай проникновения посторонних лиц в урок математики. В объяснительной директора школы говорится, что урок был сразу прерван, как только были услышаны посторонние голоса незнакомых людей. Директором IТ-лицея объявлено дисциплинарное взыскание в виде "замечания" учителю математики, допустившей данный случай, - заявил глава управления образования Мангистауской области Аскар Сейдалиев.
По информации ведомства, подобный случай произошел в области впервые.
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