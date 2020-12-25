В Бишкеке задержали известного спортсмена, уроженца Казахстана
Борец включен в основной состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе.
В Бишкеке за домогательства задержали известного борца Романа Царев, передает zakon.kz.
Согласно информации Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана, он входил в основной состав национальной сборной команды по греко-римской борьбе.
Спецоперация по задержанию двоих мужчин состоялась 23 декабря.
На основании раздела 5, пункта 15 Кодекса этики спортсмена член сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Роман Царев с 23 декабря 2020 года исключен из состава национальной сборной команды КР.
В сообщении today.kg говорится, что Царев подозревается в вымогательстве.
Как сообщили 23 декабря в МВД, в начале декабря домой к 29-летнему С.А. на черном "БМВ-535" приехали двое парней. Они представились Алтынбеком и Романом. Алтынбек, угрожая расправой, стал требовать от парня 380 тыс. сомов. Рэкетир ссылался на К.М., у которого ранее С.А. одолжил деньги, - значится в информации издания.
В этом году Царев занял первое место в весовой категории до 72 килограмм.
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