В Бишкеке задержали известного спортсмена, уроженца Казахстана

Борец включен в основной состав сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе.

В Бишкеке за домогательства задержали известного борца Романа Царев, передает zakon.kz.

Согласно информации Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана, он входил в основной состав национальной сборной команды по греко-римской борьбе.

Спецоперация по задержанию двоих мужчин состоялась 23 декабря.

На основании раздела 5, пункта 15 Кодекса этики спортсмена член сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Роман Царев с 23 декабря 2020 года исключен из состава национальной сборной команды КР.

В сообщении today.kg говорится, что Царев подозревается в вымогательстве.

Как сообщили 23 декабря в МВД, в начале декабря домой к 29-летнему С.А. на черном "БМВ-535" приехали двое парней. Они представились Алтынбеком и Романом. Алтынбек, угрожая расправой, стал требовать от парня 380 тыс. сомов. Рэкетир ссылался на К.М., у которого ранее С.А. одолжил деньги, - значится в информации издания.

В этом году Царев занял первое место в весовой категории до 72 килограмм.

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