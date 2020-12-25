В Италии коронавирусом заразились уже свыше двух миллионов человек
За весь период пандемии в Италии умерли 70 900 человек, выздоровели более 1,3 млн инфицированных.
Фото : Pixabay25 декабря 2020, 01:24
Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Италии составило 2 009 317 человек. За минувшие сутки в стране зафиксировано 18 040 новых COVID-случаев. Протестировано 193 тысячи граждан, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
За последние 24 часа от вируса скончались 505 инфицированных. Всего за пандемию умерло 70,9 тысяч больных.
За все время от недуга выздоровело 1 344 785 заразившихся.
На сегодня в отделениях интенсивной терапии находятся чуть более 2,5 тысяч пациентов с положительным тестом на коронавирус.
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