Mercedes пытался объехать пробку по встречной полосе и устроил ДТП

Помимо других, была госпитализирована беременная девушка.

В Алматы Mercedes на шымкентских номерах устроил серьезное ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

Вдоль БАКа в восточном направлении двигалась Toyota Camry, которая остановилась вместе с потоком у светофора. Mercedes на шымкентских номерах решил всех объехать по полосе встречного движения, где он столкнулся с Lexus GX. Произошло жесткое лобовое столкновение, от удара Lexus отбросило в сторону - на бордюр, где он и повис. Mercedes закрутило, и он врезался в Camry.

В результате столкновения пострадали водители Mercedes и Lexus, вместе со своими пассажирами. В авто находилась беременная девушка, которую госпитализировали.

После досмотра Mercedes, под поликом водительского сиденья обнаружили пистолет. Назначена экспертиза по этому оружию.

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