Налоги, выходные и 42 500. Топ-10 документов, которые искали казахстанцы

Рейтинг самых просматриваемых документов.

Редакция zakon.kz продолжает подводить итоги 2020 года. В этой подборке мы предлагаем вам ознакомиться с топ-10 официальными документами, которые искали казахстанцы.

Тройка лидеров по просмотрам весьма разношерстна. Так, больше всего казахстанцы искали способ проверки статуса заявки на получение пособия 42 500 тенге. После введения режима ЧП и поручения президента многие казахстанцы оставляли заявки на соцпомощь. Вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев сообщил о запуске специального сервиса и пошагово объяснил необходимые действия.

Второй по поиску - Уголовный кодекс Казахстана. За этот год в него было внесено семь изменений - с 4 мая по 19 декабря. Одним из последних внесенных изменений является запрет на УДО осужденных за коррупцию.

Третье место занял производственный календарь на 2020 год, где казахстанцы могли узнать, какие дни являются рабочими, а какие - выходными.

Полный рейтинг самых просматриваемых документов выглядит так:

1 место - Как проверить статус заявки на получение пособия на 42 500 тенге;

2 место - Уголовный кодекс РК;

3 место - Производственный календарь на 2020 год;

4 место - Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;

5 место - Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс);

6 место - Трудовой кодекс РК;

7 место - Гражданский кодекс РК (Общая часть);

8 место - МЗП, МРП, прожиточный минимум за 1995 - 2021 годы;

9 место - Гражданский процессуальный кодекс РК;

10 место - Гражданский кодекс РК (Особенная часть).

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