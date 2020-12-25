Топ наиболее важных законов Казахстана в 2020 году

Редакция zakon.kz подготовила Топ наиболее важных законов, принятых в Казахстане в уходящем году, и повлиявших на различные сферы жизни.

Чрезвычайное положение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения с 16 марта 2020 года.

На такой шаг глава государства пошел после объявления Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией – "в целях защиты жизни и здоровья граждан".

Чрезвычайное положение было введено на всей территории страны с 16 марта по 15 апреля 2020 года.

На период чрезвычайного положения была создана государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК.

В стране была усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

В то же время была ограничена работа крупных объектов торговли, приостановлена деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Были запрещены зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также семейные, памятные мероприятия.

Кроме того, были прекращены все перелеты и передвижения другим автотранспортом за пределы страны. Введены ограничения по передвижению внутри Казахстана.

Режим ЧП был отменен с 11 мая, но карантинные меры продолжаются до сих пор.

В рамках карантина происходят масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, которые постоянно меняются главными государственными санитарными врачами регионов, в зависимости от ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Новый бюджет

Закон "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы" устанавливает новые размеры прожиточного минимума, пенсии, МРП.

Так, с 1 января 2021 года:

- минимальный размер заработной платы - 42 500 тенге;

- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 18 524 тенге;

- минимальный размер пенсии - 43 272 тенге;

- 1 МРП - 2 917 тенге;

- величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 34 302 тенге.

При этом пенсии повысят с 1 января 2021 года на 7 процентов.

Планируется, что доходы бюджета составят 11 276 999 610 тысяч тенге, в том числе по:

- налоговым поступлениям - 6 635 629 335 тысяч тенге;

- неналоговым поступлениям - 286 359 317 тысяч тенге;

- поступлениям от продажи основного капитала - 3 585 654 тысяч тенге;

- поступлениям трансфертов - 4 351 425 304 тысяч тенге;

Затраты составят 13 756 154 377 тысяч тенге.

Чистое бюджетное кредитование составит 107 870 996 тысяч тенге, в том числе:

- бюджетные кредиты - 276 469 394 тысяч тенге;

- погашение бюджетных кредитов - 168 598 398 тысяч тенге.

Дефицит бюджета запланирован в 2 603 284 661 тысячи тенге, или 3,4 процента к валовому внутреннему продукту страны.

Ненефтяной дефицит бюджета - 6 963 843 861 тысячи тенге, или 9,1 процента к валовому внутреннему продукту страны.

Закон также предусматривает объемы изъятий из областных бюджетов, бюджетов города республиканского значения, столицы в республиканский бюджет в сумме 451 425 304 тысяч тенге, в том числе:

Атырауской - 213 751 848 тысяч тенге;

Мангистауской - 13 416 746 тысяч тенге;

города Алматы - 190 108 501 тысячи тенге;

города Нур-Султана - 34 148 209 тысяч тенге.

Новые полномочия Президента РК

Президент сможет принимать решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты. Такими полномочиями главу государства наделили поправки в закон "Об административно-территориальном устройстве".

В частности, закон предусматривает:

- отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;

- создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;

- уточнение критериев города районного значения, поселка и села;

- наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению Правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;

- наделение Правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты;

- наделение акима города районного значения полномочием по внесению в районные представительные и исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории поселка, села.

Кроме того, представительные и исполнительные органы смогут вносить предложения в Правительство по пересмотру категории городов в поселки и села.

Налоговая амнистия

Законы "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"" (Налоговый кодекс) и "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"" предусматривают проведение дополнительной налоговой амнистии для казахстанцев (физических лиц) по списанию пени, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Главное условия списания пени уплата самого налога до 31 декабря 2020 года. Это касается налога на имущество, земельного налога, налога на транспорт ‒ за налоговый период до 1 января 2020 года.

Декларирование

Законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" перенесены сроки сдачи декларации кандидатам в президенты и депутатам парламента с 2020 на 2021 год.

Перенос сроков был обусловен поэтапным переходом на всеобщее декларирование с 1 января 2021 года до 1 января 2025 года.

Этапы внедрения всеобщего декларирования разделены следующим образом:

На первом этапе - с 1 января 2021 года декларацию в рамках всеобщего декларирования представят:

- лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

- приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

- лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом РК "О выборах в Республике Казахстан" и законами "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

На втором этапе - с 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

На третьем этапе - с 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

На четвертом этапе - с 1 января 2025 года декларирование остальной категории граждан.

Запрет на УДО осужденным за коррупцию

Это предусматривают законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции".

Так, в Уголовный кодекс внесены поправки, исключающие возможность условно-досрочного освобождения лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

Кроме того, предусмотрено ужесточение наказания сотрудников правоохранительных органов, судей, взяткодателей, посредников во взяточничестве, совершении коррупционных преступлений.

В закон "О противодействии коррупции" вводятся новые коррупционные ограничения для госслужащих, депутатов Парламента и судей.

Стоит отметить, что введение нового антикоррупционного ограничения по владению счетами в иностранных банках законопроектом предусмотрено лишь только для госслужащих, депутатов Парламента и судей.

Снятие пенсионных накоплений

Эту норму – также резонансную и широко обсуждаемую - содержит закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста".

Согласно закону с 2021 года казахстанцам будет предоставлено право по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям.

Правом использования части своих пенсионных накоплений на целевые нужды смогут воспользоваться:

- работающие граждане, в пределах имеющейся суммы пенсионных накоплений, превышающей "порог достаточности" в соответствующем возрасте;

- лица, заключившие договоры пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, обеспечивающие им пожизненные аннуитетные выплаты в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

- состоявшиеся пенсионеры (включая пенсионеров из числа силовых структур) – в пределах не более 50% оставшейся суммы пенсионных накоплений в ЕНПФ. При условии, что совокупный размер их пенсии (включая пенсию по возрасту или выслуге лет, базовую пенсию) обеспечивает замещение утраченного дохода на уровне, соответствующем международным стандартам (не менее 40%).

"Порог достаточности" - минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая, с учетом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии.

"Порог достаточности" устанавливается одинаковым для женщин и мужчин и рассчитывается для каждого возраста. При этом он будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты и т.д.).

Законом также предусматривается, что вышеуказанные категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий или для оплаты лечения для себя, супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родителей, детей, внуков, братьев/сестер). Для этого также можно будет объединять денежные средства членов семьи.

Отсрочка налога при снятии пенсионных накоплений

Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", позволяющий не облагать налогом пенсионные накопления казахстанцев при их досрочном снятии.

Речь идет о предоставлении права физическим лицам отсрочки по уплате ИПН при использовании ими единовременных пенсионных выплат, а также определяется порядок его исчисления, удержания и уплаты; вводится специальный налоговый режим розничного налога для предоставления права субъектам малого и среднего бизнеса.

Напомним, снять часть своих пенсионных накоплений казахстанцы смогут с 1 января 2021 года на улучшении жилищных условий, оплату лечения или передачу в управление частным управляющим компаниям при достижении порога достаточности.

Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения

Новый Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" был одним из самых широкого обсуждаемых и резонансных документов в течение последних двух лет. Его принятие внесло некоторые коррективы в жизнь казахстанцев.

В кодекс введен термин "медицинский инцидент", когда в результате лечения произошли неожиданные осложнения и неблагоприятный исход связан именно с особенностями организма человека. В этом случае медики не несут уголовную ответственность. В то же время врачей ждет уголовное наказание за халатность.

За врачебные ошибки предусмотрено наказание согласно статьям Уголовного кодекса в тех случаях, когда нарушение медработником порядка проведения клинических исследований, применение новых методов средств профилактики, диагностики лечения и медицинской реабилитации влекут тяжкие последствия. Если же последствия не тяжелые и совершены не должностным лицом, то наказание будет определяться статьями кодекса об административных правонарушениях.

Для возбуждения уголовного дела по врачебным правонарушениям к заявлению теперь надо будет прикладывать соответствующие акты проверок и ревизий, проведенных уполномоченным госорганом.

Введена административная ответственность за нарушение ввоза, производства, транспортировки и хранения вакцин; нарушение порядка проведения экспертизы лекарственных средств.

Кодекс также предусматривает усиление полномочий главных государственных санврачей по введению ограничительных мероприятий и карантина, а также наделение Минздрава компетенцией по определению порядка организации оказания медпомощи на период введения чрезвычайного положения.

Также документ содержит норму, подтверждающую право родителей самостоятельно решать вопрос с прививками.

Прививки разделены на обязательные и добровольные. К обязательным относятся плановые профилактические прививки и профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям.

Теперь детей без плановых профилактических прививок допускают в дошкольные учреждения только при достижении порогового уровня коллективного иммунитета в учреждении.

За продажу табачных изделий лицам до 21 года вводится административная ответственность. Системы потребления табака (IQOS, glo, кальян) приравнивнены к курению сигарет. Вводится запрет на ввоз, производство и распространение снюсов и других некурительных табачных изделий.

Также введен штраф за курение в автомобиле, если в салоне находится несовершеннолетний ребенок.

Кроме того, обязывает работодателей предоставлять работникам социальный отпуск для прохождения медицинских осмотров и скринингов.

Документ также определяет правила трансплантации и донорства органов.

Внесены поправки, регламентирующие порядок изъятия органов и тканей у посмертного донора. Предусмотрено, что изъятие органов невозможно при наличии прижизненного волеизъявления о своем несогласии стать донором. В случае, если после смерти такого заявления не было, то изъятие его органов может быть осуществлено только при письменном согласии супруги или супруга либо с согласия близких родственников.

Кроме того, вывоз изъятых у умерших граждан Казахстана органов и тканей за рубеж будет осуществляться исключительно при необходимости оказания медицинской помощи гражданина Казахстана.

Также документ содержит норму, устанавливающую время режима тишины: с 22:00 до 9:00 – в будние дни, с 23:00 до 10:00 – в выходные и праздничные дни.

Ужесточение наказания педофилам

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности" предполагает ужесточение наказания за изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развращение малолетних, вовлечение детей и подростков в изготовление детской порнографии.

За эти преступления предусмотрено лишение свободы на срок от 17 до 20 лет. Если пострадали малолетние дети, преступнику будет грозить минимум 20 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Кроме того, ужесточено наказание за изнасилование без отягчающих обстоятельств. Данный вид преступлений теперь считается тяжким и карается заключением на срок от 5 до 8 лет без права примирения сторон.

Изменения также затрагивают такие сферы, как браконьерство, скотокрадство, распространение наркотиков и вождение в нетрезвом виде.

Так, кража скота карается лишением свободы на срок до 12 лет, а незаконная охота — до 10 лет. За распространение наркотиков в общественных местах, через интернет предусмотрена ответственность от 10 до 15 лет.

Водитель, севший за руль в пьяном виде, рискует лишиться прав на 7 лет и быть арестованным на 15 суток. При повторном нарушении он останется без прав пожизненно.

Также закон предусматривает ужесточение наказания за посягательство на жизнь инспекторов госоргана или специализированной организации по охране животного мира. Такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Мирные митинги

Их проведение предусматривает новый закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

В частности, закон предусматривает установить в центральных частях районов, городах республиканского значения, столицы и в административных центрах областей обязательное количество специализированных мест для организации и проведения мирных собраний.

Исключить такое основание для отказа в проведении мирных собраний, как нарушение функционирования объектов жизнедеятельности, транспорта и иной инфраструктуры, воспрепятствование свободному передвижению граждан, так как такие помехи должны учитываться и предотвращаться властями еще на стадии установления конкретного специализированного места.

Кроме того, закрепляется право организаторов и участников мирного собрания по использованию средств индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья. Также предлагается исключить основание для отказа в проведении мирных собраний, если оно может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений, малых архитектурных форм и иного имущества, препятствовать свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях.

Также исключаются основания для прекращения мирного собрания, такие как совершение участниками мирных собраний насильственных действий, а также нарушение организатором мирного собрания требований рассматриваемого законопроекта, касающихся порядка организации и проведения мирных собраний.

Кроме того, предусматривается, что нарушение участником или отдельными участниками мирных собраний требований закона влечет прекращение их участия в мирных собраниях.

Сокращены сроки подачи уведомлений на проведение митингов и разрешается проведение одиночных пикетов у зданий госорганов.

Теперь казахстанцы могут проводить одиночные пикеты где угодно, в том числе у правительственных зданий – раньше это строго запрещалось.

С 15 до десяти рабочих дней сокращен срок подачи заявления о согласовании демонстрации или шествия, а срок его рассмотрения - с десяти до семи рабочих дней.

Кроме того, исключены запреты и обязанности, ограничивающие деятельность журналистов. Представители СМИ не обязаны предоставлять государственным органам фото- и видеоматериалы с места собрания.

Декриминализация клеветы

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства" предусматривает перенос статьи "Клевета" из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях.

Закон был разработан в рамках президентского пакета политических реформ. В частности, данным законом статья 130 "О клевете" Уголовного кодекса РК переводится в Административный кодекс.

Поручение по декриминализации данной статьи было дано Президентом на втором заседании Национального совета в декабре прошлого года.

Этим же законом внесены изменения и дополнения в статью 174 Уголовного кодекса.

В декабре прошлого года главой государства также было предложено гуманизировать эту статью.

При этом изменения в данной статье не ограничиваются только редакционными изменениями, например, заменой понятия "возбуждение" на "разжигание".

Согласно новому закону, по данной статье еще также вводится штраф в размере от 2000 до 7000 МРП (ранее только ограничение свободы от 2 до 7 лет).

Ужесточение требований к артистам

Об этом говорится в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры".

В частности, изменения коснулись концертной деятельности и зрелищных мероприятия. Как отмечали в министерстве культуры, нередки случаи некорректного поведения исполнителей, в том числе оскорбления зрителей, появления на сцене в нетрезвом состоянии, срыва запланированных концертов, подбора репертуара с использованием нецензурных слов, использования фонограммы без информирования зрителя.

В связи с чем закон вводит ряд обязательств для организаторов по недопущению подобного поведения исполнителей.

Также предусмотрена обязанность по информированию зрителя об использовании фонограммы исполнителями музыкальных произведений.

В то же время предусмотрено создание региональных художественных советов, которые будут заниматься координацией деятельности региональных организаций культуры.

Вместе с тем закон также вносит изменения в писательскую деятельность. Так, предусмотрено приобретение для издания и распространения в библиотеки страны литературы у авторов на определенный срок.

Автор произведения будет иметь право на его издание и распространение любыми другими путями, не запрещенными законами РК.

Подготовила Лариса Черненко

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