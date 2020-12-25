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Казахстан перешел в "желтую" зону

В "красной" зоне находится Атырауская область

Фото : Pixabay25 декабря 2020, 10:45

По данным на 25 декабря, Алматы и Нур-Султан оказались в "желтой" зоне по темпам распространения коронавируса. Средние значения вывели Казахстан в желтую зону.Такие данные приводятся в матрице оценки эпидситуации в стране, передает zakon.kz.

Согласно матрице, ЗКО вернулась в "зеленую" зону.

В "желтой" зоне находятся Костанайская, Павлодарская Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

В "красной" зоне остается Атырауская область.

Остальные же регионы остаются в "зеленой" зоне.

По последним данным в стране зарегистрировали 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией.


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