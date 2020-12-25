Гражданин Германии подозревается в создании подпольных казино в Казахстане

Сумма дохода от преступной деятельности подозреваемых составила более 800 млн тенге.

Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся организацией незаконной игорной деятельности на территории Казахстана, передает zakon.kz.

Отметим, ОПГ вела свою деятельность на территории Алматы, Шымкента, Караганды, Тараза и Кызылорды.

Расследование уголовного дела окончено производством. Подозреваемые лица, (семь лиц, в том числе один гражданин Германии) переданы в суду по ст.262 ч. 1,2, 307 части 3 пунктов 1), 2), 218 части 3 пункту 3) и 422 части 4 УК РК.

Сумма дохода от преступной деятельности подозреваемых составила более 800 млн тенге.

Уголовное дело находится на стадии главного судебного разбирательства в суде №2 г. Кызылорда.

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