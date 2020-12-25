В ЗКО в выборах 2021 года участвуют 454 кандидата

10 января все избирательные участки будут работать с 07.00 до 20.00 часов.

10 января 2021 года состоятся очередные выборы депутатов в Мажилис Парламента и маслихаты РК.

Как рассказала председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков. всего по региону определены 348 избирательных участков. каждый из них подключен к интернету с должным материально-техническим оснащение. 98% избирательных участков находятся в госучреждениях. Все участки оснащены необходимым оборудованием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В выборах участвуют 519 избирательных комиссий, в них вошли 3259 человек. Свыше 70% членов комиссий имеют опыт в выборах, средний возраст членов комиссий 43 года, 62% – женщины, столько же процентов членов комиссий с высшим образованием.

По региону зарегистрированы 2173 избирателя – люди с особыми потребностями. Поэтому все избирательные участки расположены на первых этажах зданий для удобства, почти все из них оснащены пандусами. Все избирательные участки включены в Карту доступности.

На сегодня избирательная комиссия зарегистрировала для участия в выборах 4 политические партии по 49 партийным спискам. Это партии "Акжол", "Nur Otan", "Ауыл" и "Адал". В партийные списки включены 458 кандидатов, из них 217 молодых людей и женщин. Таким образом, в списки вошли – 14 партийных списков от партии "Nur Otan", 10 списков от партии "Ауыл", 11 – партия "Акжол" и 14 – "Адал".

Кандидаты прошли проверку по законодательству о выборах, не прошли проверку 4 кандидата. Итого, зарегистрированы 454 кандидата в депутаты, из них 350 человек от партии "Nur Otan", 40 – от "Ауыл", 35 – от "Акжол", 29 – "Адал". В среднем 2,4 человека на одно место. В маслихат области зарегистрированы 4 политические партии, всего 63 кандидата, в городской маслихат – 42 кандидата, в районные маслихаты – 41 кандидат.

Также Капаков подробно рассказал о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в связи с распространением коронавируса.

В настоящий момент организация работы избирательных участков подходит к завершению. В этом году голосование будет проходит по-другому, выборы в маслихаты пройдут по партийным спискам. С 10 декабря по 10 января действует агитационный период, каждая партия работает с избирателями, – сказал Капаков.

24 декабря все политические партии приняли участие в дебатах. В выборах примут участие свыше 459 тысяч избирателей ЗКО. Все члены комиссий за несколько дней до выборов пройдут ПЦР тестирование, каждый из них обеспечен защитным костюмом и бесконтактным термометром. 10 января все избирательные участки будут работать с 07.00 до 20.00 часов.

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