В Уральске в 2021 году по новой программе отремонтируют еще 50 дворов

На сегодняшний день по данной программе на сайт поступили 23 заявки по благоустройству дворовых территорий.

В Уральске внедряют новую программу благоустройства дворов на 2021 год, которая определяет современный подход к работе с дворовыми территориями в регионе.

Основная задача программы – разработка метода проектирования и реализации комплексного благоустройства дворов с участием населения в рамках концепции "слышащего государства". В рамках новой программы планируется вовлечение самих жителей в процесс принятия решений, их непосредственное участие в разработке проекта совместно с проектировщиками. Таким образом, расширяется ответственность населения, активизируется сообщество соседей, так как благоустройство двора предполагает комплексное решение проблем с участием основных пользователей, которые должны впоследствии обеспечить контроль по содержанию своей территории во дворе. Все это в комплексе послужит толчком для развития института местного самоуправления.

Необходимо провести общее собрание жителей каждого дома двора, выбрать ответственное лицо для подачи заявки на участие в проекте. Сейчас мы привлекаем всех жителей города к участию в разработке проекта, так как нужен всесторонний осмотр территории. Подача заявления на благоустройство конкретного двора рассматривается на сайте uralsksmartmap.kz, – пояснил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

На сегодняшний день по данной программе на сайт поступили 23 заявки по благоустройству дворовых территорий. Определен список домов, где жители расписали необходимые условия по благоустройству. Например, дворы частного сектора просят установить детскую игровую площадку в пределах округа.

По последним подсчетам на сегодняшний день в Уральске есть 498 дворов, за исключением строящихся новых микрорайонов. Из них, с 2007 года отремонтированы 368 дворовых территорий. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, работы не прекращались, проведено благоустройство 11 дворовых территорий областного центра. В 6 благоустроенных дворах установлены спортивные площадки и во всех 11 дворах построены детские игровые площадки. В основном, были выполнены такие работы, как устройство подъездных путей, укладка асфальтобетонного покрытия, брусчатки, бортовых камней, установка детских игровых площадок, спортивных площадок, а также малых архитектурных форм. На 2021 год разрабатывается ПСД по благоустройству 19 дворовых территорий, а также в план будут включены и все заявки, поступившие на сайт. Таким образом, на 2021 год по плану предусмотрено благоустройство 50 дворов областного центра, – отметил Ж.Дуйсенгалиев.

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