В Нур-Султане рекомендовали не вызывать на дом Деда Мороза и Снегурочку

Врачи советуют не рисковать.

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева рекомендовала жителям столицы воздержаться от приглашения на дом Деда Мороза Снегурочки, передает корреспондент zakon.kz.

На новогодние праздники не рекомендуется, так как вы знаете, что Дед Мороз и Снегурочка посещают очень много домов. В день могут обслуживать несколько квартир и домов. Они могут посетить дома с бессимптомными больными. Это может быть большим риском, мы не рекомендуем вызывать на дом Деда Мороза и Снегурочку, - заявила главный санврач столицы на брифинге в акимате.

Она также рекомендовала запускать салюты в новогоднюю ночь только в кругу семьи, не допуская скученности.

24 декабря главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин своим постановлением запретил работу агентств по вызову на дом аниматоров.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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