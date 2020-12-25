К преподавателю университета, бравшему деньги за зачеты, примут дисциплинарные меры

Также накажут заведующего кафедрой.

Дело преподавателя Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати, который продавал знания за 2 тысячи тенге, было рассмотрено в совете по этике. Об этом сообщили в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, передает zakon.kz.

За требование денежного вознаграждения от студентов при приеме курсовых работ будут применены дисциплинарные меры в отношении старшего преподавателя С. С., заведующего кафедрой Ж. Ж., декана факультета Т.К., - говорится в сообщении департамента.

Как отметили в ведомстве, на заседании совета была проведена работа в рамках положения "Урегулирование конфликта интересов" с профессорско-преподавательским составом, нарушившим правила "Кодекса о корпоративной этике", правила "Политики академической честности преподавателей и сотрудников", внутреннего распорядка университета по жалобам, поступившим от студентов во время сессии.

В ходе сессии были заслушаны аудиозаписи жалоб и обращений, поступивших от студентов. Большинством голосов членов совета за требование денежного вознаграждения от студентов при приеме курсовых работ старшим преподавателем С. С. и руководителем кафедры Ж. Ж. и деканом факультета Т.К. за прекращение трудового договора, допущение возникновения на кафедре негативных ситуаций была рекомендована администрации университета принять меры дисциплинарного взыскания.

Кроме того, на заседании совета был рассмотрен вопрос примирения в связи с обращением старшего преподавателя университета Б. Б. к заведующему кафедрой о несправедливом распределении учебной нагрузки, который был рассмотрен на предыдущем совещании.

Для выяснения обстоятельств, имевших место на кафедре, создана специальная комиссия, проверено распределение учебной нагрузки и подготовлена справка на совет, - добавили в антикоррупционном департаменте.

В результате работы комиссии члены Совета единогласным голосованием рекомендовали администрации за допущенные нарушения морально-психологического климата на рабочем месте, не соблюдая принципов открытости и гласности при распределении учебной нагрузки на кафедру, принять дисциплинарные меры к заведующему кафедрой К. К. по предупреждению.

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