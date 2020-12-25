Как будут учиться столичные школьники в третьей четверти

1-5 классы продолжат обучение в дежурных классах, выпускники начнут учиться в комбинированном формате.

Руководитель управления образования Нур-Султана Шолпан Кадырова рассказала о формате обучения школьников в третьей четверти, передает корреспондент zakon.kz.

Учеба у школьников начнется 11 января.

Учащиеся 1-5 классов продолжат обучение в режиме дежурных классов. Выпускники 9, 11, 12 классов начнут учебу в комбинированном формате по принципу дежурных классов не более 15 человек. Точное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, - отметила Шолпан Кадырова на брифинге в акимате.

В расписание офлайн-уроков вошли следующие предметы: русский язык и литература, казахский язык и литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, физика, химия, биология, география, история Казахстана и всемирная история - это 70% учебных предметов. Остальные 30% предметов будут проходить в дистанционном формате. Предметы вариативного компонента будут проводиться асинхронно, по расписанию.

В 9 классах обучается 13 215 учащихся, в 11 классах - 7 567 детей. В школах будут составлены гибкие расписания, перемены между уроками также будут в разное время для разных классов, увеличены смены и подсмены для социального дистанцирования. Время одного занятия - не более 30 минут с перерывом в 5 минут, - сообщила она.

Кроме того, во внеурочное время для школьников, готовящихся к ЕНТ и итоговой аттестации, будут организованы индивидуальные консультации в группах не более пяти человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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