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На выходных в Казахстане резко похолодает 

Столбики термометров достигнут отметки 35-42 градуса мороза.

Фото : pixabay.com25 декабря 2020, 11:40

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 26-28 декабря, сообщает zakon.kz.

Северный Актициклон, с холодными арктическими воздушными массами, вызовет резкое понижение температуры воздуха в северной и восточной части Казахстана. Столбики термометров достигнут отметки 35-42 градуса мороза.

Усиливаясь, он вызовет похолодание на большей части страны. Лишь на западные регионы республики с 27 декабря начнет смещаться Атлантический циклон с большими запасами тепла и влаги. Он принесет осадки, местами сильные (преимущественно снег), с усилением ветра и низовой метелью и кратковременное повышение температуры воздуха - в дневные часы до 0-5 градусов мороза, местами 0-5 тепла, - сообщили в ведомстве.

Также местами по республике ожидается туман, на западе и юге – гололед.


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