В НИШ Уральска откроется онлайн-площадка педагогического мастерства имени Ибрая Алтынсарина

Наследие великого учителя Ибрая Алтынсарина актуально и сегодня - Айтпукешев.

В "Назарбаев Интеллектуальные школы" Уральска Западно-Казахстанской области начинается реализация проекта "Образование в новой реальности", посвященного 180-летию Ибрая Алтынсарина.⠀⠀

Главным событием юбилейной программы станет открытие онлайн-площадки педагогического мастерства Ибрая Алтынсарина, на которой выступят известные учителя. Первыми будут приглашены обладатели нагрудного знака "Ы. Алтынсарин" Министерства образования и науки. В системе Назарбаев Интеллектуальных школ более 80 человек удостоены этой высокой педагогической награды.

Планируется, что к онлайн-площадке NIS, которая станет местом встречи и профессионального диалога, подключатся опытные учителя общеобразовательных школ страны. Первые мероприятия, посвященные 180-летию Ибрая Алтынсарина, начнутся в Назарбаев Интеллектуальных школах уже в январе. ⠀

Наследие великого учителя Ибрая Алтынсарина актуально и сегодня. Его труды навсегда останутся в истории педагогики Казахстана, – сказал обладатель нагрудного знака им.Ы.Алтынсарина, директор НИШ ФМН г.Уральска Айдарбек Айтпукешев.

В целом, 2020 учебный год продолжился в онлайн формате, и все конкурсы были перенесены на виртуальную площадку. Так, в этом году учащиеся НИШ Уральска Мейирбек Шамиш и Жандарбек Нургалиев названы лучшими в республиканском конкурсе национально-инновационного научно-исследовательского центра "Bilim-órkenieti" "Сто лучших научных проектов года". В онлайн-режиме они представили исследовательские проекты в секциях "Информатика" и "Здоровье человека". Учитель информатики Назарбаев Интеллектуальной школы города Уральск Айсулу Сулейменова отмечена грамотой республиканского конкурса "Лучшая авторская программа". В рамках конкурса было представлено более 300 авторских программ элективных, прикладных и специальных курсов. ⠀

В этом учебном году учители НИШ приняли участие в ежегодной Международной конференции Всемирной ассоциации исследования уроков (World Association of Lesson Studies – WALS 2020). Организаторы этого крупного события в сфере мирового образования ставят целью популяризацию исследований уроков с целью повышения качества преподавания.

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