Ипотека без залога от BAZIS-A

Компания BAZIS-A и Bank RBK подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы "Баспана Хит".

Теперь приобрести квартиру в строящихся жилых комплексах от BAZIS-A можно в ипотеку без дополнительного залога, получив кредит в Bank RBK.

Выгодная ипотечная программа "Баспана хит" позволяет получить кредит в Bank RBK под залог договора долевого участия на этапе строительства, где в качестве залога выступает строящаяся квартира от BAZIS-A в жилых комплексах: "Акварель", Riviera, Atria и "Нұрлы дала" расположенных в г. Алматы.

Условия программы "Баспана хит" очень просты: первоначальный взнос - от 20% от стоимости жилья (при полном подтверждении дохода) и 50% при частичном подтверждении дохода, при этом процентная ставка составляет 10,75% годовых. Срок погашения ипотечного кредита – от 1 до 15 лет, с возможностью досрочного погашения без штрафных санкций. Стоимость приобретаемого жилья - до 35 миллионов тенге.

Жилой комплекс Atria. Фото: BAZIS-A

При этом дополнительный залог не требуется, т.к. в качестве залога выступает строящаяся приобретаемая квартира в выбранном жилом комплексе. Также нет требований по регистрации в г. Алматы и отсутствию другого жилья.

Семейный квартал "Акварель". Фото: BAZIS-A

Для удобства клиентов желающих приобрести квартиру в жилых комплексах от BAZIS-A, в офисах продаж компании работают ипотечные консультанты Bank RBK. Клиент получает консультацию по принципу одного окна: выбор квартиры с персональным менеджером застройщика, оценка финансовых возможностей клиента с ипотечным консультантом банка, подготовка всех необходимых документов для заключения договора долевого участия.

Жилой район Nurly Dala. Фото: BAZIS-A

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