В ЗКО проводятся мелиоративные работы на водоемах

Во время холодных зим в водоемах образуется мощный ледовый покров, затрудняющий доступ кислорода в воду.

Ежегодно на всех водоемах Западно-Казахстанской области в зимнее время проводятся мелиоративные мероприятия для сохранения рыбы и ее благополучной зимовки, сообщает zakon.kz.

Во время холодных зим в водоемах образуется мощный ледовый покров, затрудняющий доступ кислорода в воду. Поэтому проводятся мелиоративные работы на водоемах – на один гектар, как минимум, 10 лунок, 5 прорубей, две майны. Вот тогда будут созданы условия кислородного режима, необходимые для нормальной зимовки рыб. Из правил рыболовства, добыча (вылов) водных биологических ресурсов на зимовальных ямах запрещен в соответствии с Правилами рыболовства для Урало-Каспийского бассейна. Есть административная ответственность за нарушение Правил рыболовства, предусмотренная нормами ст. 383 часть 1,3 КоАП РК, – пояснил ведущий специалист отдела Акжаикской инспекции областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Иван Провоторов.

По руслу реки Урал в ЗКО на учете инспекции стоят 58 рыбозимовальных ям, в которых залегают ценные породы рыб местной жилой формы и озимые формы производителей Жайык-Каспийского водного бассейна, которые на следующий год будут участвовать в весенней нерестовой компании. Задача инспекции – сохранять такие особо ценные водные места для благополучной зимовки рыбных животных, а в прилегающих к бассейну реки Урал старицах и озерах необходимо проведение мероприятий по предотвращению заморных явлений, которые происходят из-за заиленности родниковых источников, омеления и отложения органических соединений на дне. Всего на настоящий период на учете 192 замороопасных водоема, за которыми необходим постоянный контроль особенно в зимний период времени. Поэтому инспекция выступает флагманом в сохранении и воспроизводстве рыбных ресурсов края.

В текущем году за зимний период было пробурено ледобуром свыше 14 тысяч лунок, прорубей и 179 майн размером 1,5х1,5 метра, а также применялись мотопомпы по перекачки воды из проруби в прорубь и использование ветровых мельниц для аэрации воды в замороопасный период года. Также проводится спасение молоди рыб на болотистых, труднодоступных заиленных водоемах по ледоставу. Всего с участием общественности спасено более 37 тысяч штук молоди рыб.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!