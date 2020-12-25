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Пьяный подросток без водительских прав врезался в автогрейдер в Нур-Султане

Автомобиль водворен на коммунальную стоянку.

Фото : Pixabay25 декабря 2020, 12:06

В Нур-Султане подросток в нетрезвом состоянии врезался в автогрейдер, передает zakon.kz.

По информации столичного ДП, юноша за рулем Renault не имел водительских прав.

Инцидент произошел в 00:25 по улице Кудайбердыулы на пересечении улицы Мусрепова. Он не справился с управлением и допустил столкновение с автогрейдером, который чистил дорогу.

В результате ДТП водителя Renault доставили в городскую больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен.

Согласно заключению медицинского освидетельствования у юноши установлено алкогольное опьянение легкой степени тяжести. Кроме того, по Республиканской базе данных как лицо, получившее водительское удостоверение на право управления транспортными средствами, он не значится. Решением административного суда, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и не имеющего права управления на молодого человека наложен административный арест сроком на 20 суток, - сообщили в ДП.

В связи с ухудшением метереологических условий и гололеда, полицейские призвали пешеходов и водителей быть внимательными на дорогах.

За 23 января по Нур-Султану было зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий. Автомобиль водворен на коммунальную стоянку.


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