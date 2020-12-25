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В акимате ЗКО открылся фронт-офис для приема граждан

График работы фронт-офиса – с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00 пять дней в неделю.

Фото : пресс-служба25 декабря 2020, 12:07

Данная площадка для граждан создана по поручению Президента страны в целях реализации концепции "Слышащее государство", а также в рамках перехода к новому формату рассмотрения обращений, согласно Административного процедурно-процессуального Кодекса РК.

Во фронт-офисе планируют рассматривать обращения с приглашением самих заявителей, по которым будут приняты меры обременительного характера, иной раз с привлечением медиаторов, юрист-консультантов и психологов. Главной целью данного проекта является повышение доступности госорганов для населения, когда на пути взаимодействия не должно возникать никаких барьеров. Граждане смогут задать вопросы, получить ответы и рекомендации по принципу "здесь и сейчас".

Если гражданину будет необходима встреча с руководством области, то его прием тоже будет осуществляться в данном офисе. В связи с пандемией коронавируса приемы могут быть организованы посредством видеоконференции. Для этого здание оснащено всем необходимым оборудованием. При обращении граждан будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования, – пояснила руководитель отдела обращений Акжемис Сагаденова.

График работы фронт-офиса – с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00 пять дней в неделю, согласно которому каждый день посетителей будут принимать должностные лица различных государственных органов, включая и правоохранительный блок, чего ранее не было. В понедельник граждане смогут напрямую обратиться с вопросами к представителям управления земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, сельского хозяйства, ветеринарии, охраны окружающей среды.

Во вторник связь с населением в офисе при акимате ЗКО будут держать специалисты из управления энергетики и ЖКХ ЗКО, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, строительства и ГАСК ЗКО и работники местного филиала АО "Жилстройсбербанк Казахстана". В среду прием будут вести сотрудники управления внутренней политики, управления образования, физкультуры и спорта и по инспекции труда ЗКО, в четверг – управления здравоохранения, координации занятости и соцпрограмм, предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, в пятницу на связь с гражданами во фронт-офисе выйдет облпрокуратура и департамент полиции ЗКО, а также департамент Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции области.


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