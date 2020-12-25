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Как будут применять химическую кастрацию - правила

Принудительная химическая кастрация проводится на основании решения суда лицам, страдающим сексуальными расстройствами.

Фото : caravan.kz25 декабря 2020, 12:16

Министр здравоохранения РК своим приказом от 15 декабря 2020 года утвердил правила применения принудительной меры медицинского характера, передает zakon.kz.

Принудительная химическая кастрация применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), применяется на основании решения суда, вступившего в силу.

Данная мера исполняется по месту отбывания лишения свободы лиц, а в отношении осужденных лиц к иным видам наказаний - в организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь.

В течение трех рабочих дней с момента поступления осужденного администрация учреждения УИС направляет информацию с копией решения суда в территориальную организацию здравоохранения, оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь.

После получения решения суда территориальная амбулаторно-поликлиническая организация в течение 3 рабочих дней включает лицо, в отношении которого судом назначена химическая кастрация, в первую группу динамического психиатрического наблюдения по фактическому месту жительства или прикрепления.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 декабря).


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