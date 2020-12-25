Как будут применять химическую кастрацию - правила

Принудительная химическая кастрация проводится на основании решения суда лицам, страдающим сексуальными расстройствами.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 15 декабря 2020 года утвердил правила применения принудительной меры медицинского характера, передает zakon.kz.

Принудительная химическая кастрация применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), применяется на основании решения суда, вступившего в силу.

Данная мера исполняется по месту отбывания лишения свободы лиц, а в отношении осужденных лиц к иным видам наказаний - в организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь.

В течение трех рабочих дней с момента поступления осужденного администрация учреждения УИС направляет информацию с копией решения суда в территориальную организацию здравоохранения, оказывающую амбулаторную психиатрическую помощь.

После получения решения суда территориальная амбулаторно-поликлиническая организация в течение 3 рабочих дней включает лицо, в отношении которого судом назначена химическая кастрация, в первую группу динамического психиатрического наблюдения по фактическому месту жительства или прикрепления.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (23 декабря).

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