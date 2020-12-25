В районе ЗКО презентовали энциклопедию о ветеранах ВОВ

Мы в вечном долгу перед старшим поколением - аким района Альберт Есалиев.

В Казталовском районе Западно-Казахстанской области вышла в свет энциклопедия "Ел қорғаған қайран ерлер", в которой собраны данные об уроженцах Казталовского района, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Таким образом завершилась 5-летняя кропотливая работа по созданию книги.

В торжественной презентации книги приняли участие аким Казталовского района Альберт Есалиев, редакционная коллегия энциклопедии, а также приглашенные гости. Руководитель редакционной коллегии Уалиолла Абишев ознакомил с содержанием сборника. Аким района Альберт Есалиев выразил свою признательность редакционной коллегии, учитывая ценность энциклопедии, и вручил медаль "За патриотическую и гражданскую активность" Уалиолле Абишеву и Миржану Карабалину, активно участвовавших в подготовке и публикации книги.

Стоит отметить, что выпуск энциклопедии – своего рода воплощение духовного возрождения, о котором в статье "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" написал Елбасы Нурсултан Назарбаев. Ведь помимо историчности самой книги, можно отметить труд и большую заслугу всех участников, занимавшихся ее составлением и поиском данных. Среди них и молодежь нашего района, чьи заслуги отмечены народной благодарностью. К примеру, члены редакционной коллегии Акмарал Базаргалиева и Молдир Газизова были награждены молодежной премией акима района "Лучший волонтер – 2020".

Мы в вечном долгу перед старшим поколением, сражавшимся с врагом за победу. Чтобы подвиг наших земляков навсегда остался в памяти подрастающего поколения, мы должны обратить внимание на изложенное в книге и высоко ценить Великую Победу в борьбе с фашизмом. Наш общий долг – помнить о героических сыновьях и дочерях нашего народа, которые шли на войну и защищали страну. Это дань уважения нашим предкам в их самоотверженной борьбе и победе, которая дала нам мирную жизнь, – сказал в предисловии книги аким района Альберт Есалиев.

Молодой исследователь Акмарал Базаргалиева отметила, что гордится проделанной работой. Работа над книгой началась еще в 2018 году. Поначалу было сложно, но работа с единомышленниками и сбор сведений о героях войны, захватили всех.

В энциклопедии рассказывается о жизни 6 тысяч ветеранов войны района. Имена наших предков будут увековечены и навсегда останутся в истории, – подчеркнула девушка.

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