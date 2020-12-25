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МКТУ имени Х.А.Ясави в этом году существенно улучшил свои позиции в рейтинге QS EECA 2021

QS является одним из самых авторитетных рейтингов университетов мира.

Фото : пресс-служба25 декабря 2020, 12:21

В этом году МКТУ имени Х.А.Ясави в Международном рейтинге ведущих университетов Quacquarelli Symonds (QS) Emerging Europe and Central Asia (EECA) занял 175 место из 400 университетов, участвовавших в рейтинге.

QS является одним из самых авторитетных рейтингов университетов мира. В этом году в рейтинге QS EECA участвовали 400 университетов из стран Восточной Европы (Польша, Венгрия, Румыния, Чехия и др.), Балканских стран, Прибалтики, России, Украины, стран СНГ, Турции и др.

Благодаря новой Стратегии развития, принятой в 2018 году, университет добился существенных качественных улучшений в подготовке высококвалифицированных кадров, научно-исследовательской работе, углублено сотрудничество с ведущими турецкими и другими зарубежными университетами, значительно улучшены материально-техническая и учебно-лабораторная база. Что стало основой для существенного улучшения позиции университета в этом авторитетном рейтинге. По сравнению с прошлым годом (211 место) университет улучшил свое место сразу на 36 позиций, что является лучшим показателем динамики роста среди казахстанских университетов.

В рейтинге учитываются научные достижения ученых университетов, публикации в высокорейтинговых журналах, методом опроса оцениваются качество образования, академическая репутация и мнения работодателей, интернационализация, т.е доля иностранных студентов и преподавателей и др.


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