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Нигматулин: Мажилис рассмотрит проект закона о дипломатической службе

Законопроект направлен на дальнейшее упорядочение деятельности органов дипломатической службы, качественное укрепление их кадрового потенциала, регламентацию порядка планирования, комплектования, доставки дипломатической почты.

Фото : Zakon.kz25 декабря 2020, 12:22

Сегодня под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутаты рассмотрят поправки в Закон "О дипломатической службе Республики Казахстан". Законопроект направлен на дальнейшее упорядочение деятельности органов дипломатической службы, качественное укрепление их кадрового потенциала, регламентацию порядка планирования, комплектования, доставки дипломатической почты.

На обсуждение мажилисменов вносятся и ратификационные законопроекты. Это Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и его государствами-членами с Республикой Сербия. В этом ряду и поправки в Договор о Евразийском экономическом союзе. Изменения вносятся в целях реализации положений Таможенного кодекса ЕАЭС в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законодательные поправки по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море, относительно промышленной безопасности, а также о науке.

В повестку пленарного заседания предлагается включить и рассмотрение вопроса о продолжении работы над законопроектом относительно инклюзивного образования.

Палате предстоит назначить профильному комитету срок подготовки заключения по новому законопроекту, поступившему в Мажилис. Это поправки по вопросам судебно-экспертной деятельности.


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