Названы самые обсуждаемые темы 2020 года в Казахстане

Больше всего казахстанцев в 2020-м волновали пандемия и самоизоляция.

ВКонтакте рассказала, какие темы и персоны чаще всего обсуждались в Казахстане в 2020 году, передает zakon.kz.

Анализ проводился среди публичных записей и комментариев, которые пользователи размещали с января по декабрь в социальной сети. Рейтинг составлен с помощью Brand Analytics, системы анализа социальных медиа и СМИ.

Персоны года

1. Касым-Жомарт Токаев - 130 тысяч упоминаний

2. Владимир Путин - 128 тысяч упоминаний

3. Хабиб Нурмагомедов - 118 тысяч упоминаний

4. BTS

5. MORGENSTERN

6. Нурсултан Назарбаев

7. Дональд Трамп

8. Скриптонит

9. Александр Лукашенко

10. Jah Khalib

В десятке самых упоминаемых персон в Казахстане половину мест заняли политики. Возглавил рейтинг действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев. Высокий интерес сохранился и к бывшему руководителю Нурсултану Назарбаеву: он на шестой позиции. Также жители Казахстана активно обсуждают политиков из других стран. Вторая строчка рейтинга - у президента России Владимира Путина, помимо него в топ-10 вошли Александр Лукашенко и Дональд Трамп.

Четыре позиции рейтинга достались музыкантам. Два из них - родом из Казахстана: Скриптонит и Jah Khalib. Также в десятку наиболее обсуждаемых персон попали k-pop-группа BTS и рэп-исполнитель MORGENSTERN. Единственным спортсменом в топ-10 оказался Хабиб Нурмагомедов.

Темы года

1. Карантин и самоизоляция - 814 тысяч упоминаний

2. Пандемия COVID-19 - 807 тысяч упоминаний

3. Мобильная игра Free Fire - 158 тысяч упоминаний

4. PlayStation

5. Фильм "Борат"

6. Мобильная игра PUBG Mobile

7. Футбольный клуб "Кайрат"

8. Социальные выплаты

9. Ухань, Китай

10. Хоккейный клуб "Барыс"

Больше всего казахстанцев в 2020-м волновали пандемия и самоизоляция. Такие итоги не стали сюрпризом: мало кто во всём мире смог остаться равнодушным к этим вопросам. В десятку самых популярных тем вошли социальные выплаты - их получили более 4,5 млн казахстанцев во время режима чрезвычайного положения, вызванного пандемией. Пользователи часто обсуждали и происхождение COVID-19 - город Ухань и Китай в целом.

Жители Казахстана отвлекались от плохих новостей с помощью развлечений. В топ-10 наиболее упоминаемых тем попали две мобильные игры, а также консоль PlayStation - именно в этом году вышло новое поколение устройств. При этом пользователи интересовались не только цифровыми играми, но и спортивными соревнованиями: часто писали о футбольном клубе "Кайрат", который в 2020-м стал чемпионом страны, а также о хоккейном клубе "Барыс". Заметным стал и выход второй части фильма "Борат". Кинолента вызвала широкий общественный резонанс и бурно обсуждалась среди казахстанцев.

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