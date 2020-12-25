Как новый Эко-кодекс Казахстана изменит экологическую ситуацию в Усть-Каменогорске

После принятия нового Эко-кодекса Казахстана в 2021 году Казцинк перейдет к внедрению самых передовых доступных технологий и комплексных природоохранных разрешений.

На этой неделе министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев с рабочим визитом прибыл в Восточно-Казахстанскую область. В Усть-Каменогорске министр посетил два крупных предприятия по загрязнению атмосферного воздуха в регионе - ТОО "Казцинк" и Усть-Каменогорскую ТЭЦ и ознакомился с их работой по снижению выбросов.

На сегодня общий объем выбросов "Казцинка" составляет 27 тысяч тонн. Компания установила фильтр по очистке 99% диоксида серы, в результате объем ее выбросов снизился с 80 тысяч тонн до 18 тысяч тонн в год. Однако, недавняя проверка, проведенная местным Департаментом экологии, показала, что в ряде цехов компании превышены предельные уровни содержания двуокиси серы и пыли. Это указывает на то, что существующие блоки фильтров не полностью эффективны.

В ходе встречи министра экологии с руководством предприятия была достигнута договоренность о том, что в течение 3 месяцев будут выявлены и исправлены все дефекты очистных сооружений. На эти работы компания направит 360 миллионов тенге. Кроме того, "Казцинк" подпишет договор с Восточно-Казахстанским региональным департаментом экологии, который позволит экологам беспрепятственно заходить на предприятие и проверять режим работы в непогоду, то есть в безветренные дни. Это связано с тем, что в плохую погоду компаниям необходимо в определенной степени сократить производство и таким образом сократить объем выбросов. В противном случае дым и пыль останутся в воздухе в безветренный день. В целом, мощности завода "Казцинк" позволяют работать на 20% от нормального режима без увеличения выбросов в неблагоприятных погодных условиях.

Стоит отметить, что новый Экологический кодекс, подготовленный Минэкологии совместно с экспертами и общественностью и недавно одобренный Сенатом, также позволяет природоохранным ведомствам иметь беспрепятственный доступ к предприятиям и инспектировать их в неблагоприятных погодных условиях.

Важно и то, что после принятия нового Эко-кодекса Казахстана в 2021 году Казцинк перейдет к внедрению самых передовых доступных технологий и комплексных природоохранных разрешений. Это будет сделано и в рамках Меморандума в сфере окружающей среды, подписанного в 2019 году между министерством и ТОО "Казцинк". Данные меры позволят значительно снизить объем выбросов в атмосферу.

В свою очередь, министр экологии Магзум Мирзагалиев предлагает компаниям, которым в 2025-2035 гг. в соответствии с Эко-кодексом следует перейти на наилучшие доступные технологии, принять меры по снижению воздействия на окружающую среду, не дожидаясь подходящего момента. Тем более, что после внедрения данных передовых технологий компании освобождаются от платы за выбросы.

В рамках своего визита в Восточный Казахстан Магзум Мирзагалиев также посетил ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ". С 2014 г. ТЭЦ внедрила в производство самые современные технологии. В результате установки золоизолирующих агрегатов содержание твердых частиц в воздухе сократилось на 51,3%, диоксида серы на 17%, диоксида азота на 35% за счет использования горелок с низким уровнем выбросов. Также наилучшие доступные технологии, внедренные в защиту местного водохранилища, с 2016 года остановили сток дождевой воды в реку Ульба. В целом, с 2003 по 2019 годы Усть-Каменогорская ТЭЦ выделила на природоохранные мероприятия более 7,6 млрд тенге.

Министр экологии подчеркнул необходимость экологизации технологий тепловых электростанций и поручил сократить выбросы.

Особенно зимой, когда нет ветра, большая часть загрязняющих веществ поступает от тепловых электростанций. Выбросы достигают 16 тысяч тонн в год. Вместе с тем, по "зеленым" технологиям проделана большая работа. Для дальнейшего сокращения выбросов необходимо разработать дополнительные программы. Население должно в короткие сроки ощутить результаты, - сказал министр экологии.

Напомним, как ранее сообщал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, новый Экологический кодекс должен быть принят до конца 2020 года. Один из основных принципов законопроекта - "Загрязнитель платит", что включает меры по предотвращению и контролю загрязнения. Кодекс также предусматривает ответственность за ущерб, нанесенный окружающей среде. Таким образом, государство должно создать условия, которые позволят более эффективно принимать все меры по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, а не платить экологические штрафы природопользователям. Кроме того, в случае нанесения ущерба окружающей среде природопользователь обязан восстановить окружающую среду в ее первоначальном состоянии.

Также в Кодексе предлагается перейти на комплексную экологическую разрешительную документацию для объектов первой категории при условии внедрения самых передовых технологий. Также предусмотрено обязательство получения комплексных экологических разрешений для стартапов. На первом этапе планируется переход 50-ти крупных предприятий страны в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической, химической и энергетической отраслях на наиболее доступные технологии. Ведь на них приходится до 80% общего уровня загрязнения окружающей среды в Казахстане.

Также Эко-кодекс предусматривает и то, что местные исполнительные органы обязаны направлять 100% выручки от экологических платежей на природоохранную деятельность. Несомненно, это положительно скажется на улучшении экологической ситуации и в Восточном Казахстане. Ранее затраты на охрану окружающей среды в некоторых регионах не превышали и 10%.

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