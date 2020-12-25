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В Туркестанской области отчима подозревают в изнасиловании падчерицы

Начато досудебное расследование по статье "Изнасилование".

Фото : Pixabay25 декабря 2020, 14:00

В Туркестанской области отчим подозревается в изнасиловании падчерицы, передает zakon.kz.

В пресс-службе полиции Туркестанской области сообщили, что 23 декабря в Тулькубасский РОП поступил звонок из районной больницы. Фельдшер сообщила, что к ним с жалобами на боли в животе обратилась несовершеннолетняя девочка. При медицинском осмотре врачи установили, что подросток находится на седьмом месяце беременности.

Начато досудебное расследование по статье "Изнасилование". В совершении тяжкого преступления подозревается отчим потерпевшей. Он задержан сотрудниками криминальной полиции и водворен в ИВС. Подозреваемый полностью признал свою вину. Назначены экспертизы.


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