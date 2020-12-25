"Алтын домбыра" прибыла в Кызылординскую область

Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что "Алтын домбра" - это особая гордость для народа.

Сегодня с участием акима области Гульшары Абдыкаликовой в казахском академическом музыкально-драматическом театре имени Нартая Бекежанова состоялась церемония вручения "Алтын домбыра".

В мероприятии приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Нургиса Дауешов, поэт, заслуженный деятель Казахстана Журсин Ерман, певец, композитор народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, обладатель международной премии "Алаш", первый заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Галым Жайлыбай, а также друга кына-айтыскера Мухтара Ниязова Бауыржан Халиолла из Уральска.

На мероприятии высокие гости вручили "Алтын домбру" акыну, трехкратному обладателю "Алтын домбра" Мухтару Ниязову и выразили уважение к искусству и культуре земли Сыра.

В свою очередь Мухтар Ниязов под импровизацию вручил "Алтын домбыра" акиму области.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что "Алтын домбра" - это особая гордость для народа.

Продолжая путь предков в искусстве айтыса, Мухтар является известным акыном не только в нашем регионе, но и по всему Независимому Казахстану. Мы гордимся тем, что Мухтар стал первым победителем в республиканском конкурсе "Алтын домбыра" в 2012 году. Вот и сегодня он привезя "Алтын домбыру", доказал, что земля Сыра является центром искусства. Поздравляю всех с победой!, - сказала аким области.

Также глава региона выразила благодарность от имени жителей области предпринимателям- меценатам, братьям Мурату и Марату Сарсенбаевым (ТОО “Абай Даулет”) за письмо с предложениемподарить всеми любимому акыну машину.

Затем глава региона вручила акыну Мухтару Ниязову ключи от автомобиля "Toyota Camri 70" белого цвета последней модели.

На мероприятии был организован арнау айтыс между молодыми акынами Бексултаном Орынбасаром и Сырымом Адильбек.

"Алтын домбра" будет выставлена в зале "Культуры и искусства" областного историко-краеведческого музея.

Напомним, что республиканский айтыс "Алтын домбра" традиционно проводится с 2012 года. Гран-При первого айтыса завоевал также Мухтар Ниязов.

В 2016 году на республиканском айтысе акынов "Алтын домбра", посвященном 25-летию Независимости страны, который прошел в городе Алматы, Мухтар Ниязов во второй раз стал обладателем "Алтын домбра".В этом году в айтысе акынов, посвященном теме "Абай тағылымы – Тәуелсіздіктің тірегі", "Алтын домбыра" в третий раз присуждена Мухтару Ниязову.

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