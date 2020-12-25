Издана книга Батыр Live о жизни музыканта Батырхана Шукенова

Батыр Live. Обращение к молодым" вышла ограниченным тиражом в 500 штук на казахском и русском языках.

В книге собраны мысли и идеи Батырхана Шукенова, которыми он делился в разные периоды жизни, выстроенные в единый монолог о творчестве, музыке и вере в себя.

Общественный фонд имени Батырхана Шукенова при поддержке Фонда Булата Утемуратова издал книгу "Батыр Live. Обращение к молодым", в которую вошли мысли и цитаты музыканта, редкие архивные материалы и тексты песен.

Мы хотели воссоздать портрет Батыра – живого, неравнодушного, современного и чуткого, каким помним его мы, близкие. Нам удалось это через подачу материала – в книге использована только прямая речь Батыра – для этого наша команда обработала большое количество записей, интервью на казахском и русском языках, погрузилась в архивы и собирала материалы по всей стране, – делится директор Фонда Наргиз Шукенова.

"Когда мы ознакомились с материалом – всем, что говорил Батыр телевизионным каналам, в передачах и текстах, мы поняли, что весь его потрясающий путь основан на огромной вере в себя, постоянном труде и мне казалось важным обратиться с этим посланием к молодым – творящим и созидающим", – делится Асель Джабасова, бюро Text and the City.

"Батыр Live. Обращение к молодым" вышла ограниченным тиражом в 500 штук на казахском и русском языках; особенность этого издания также в том, что часть книги набрана шрифтом Брайля – рельефным шрифтом, предназначенном для чтения незрячими и слабовидящими людьми.

В книге использована архивные материалы Батырхана Шукенова, его друзей и коллег, сотрудничавших с ним при жизни – Николая Постникова, Жанарбека Аманкулова и современных художников и фотографов Сабины Куангалиевой, Зарины Гайнуллиной и Нурбола Нурахмета.

Книга доступна в продаже в сетях магазинов Алматыкітап, Меломан-Marwin; магазинах Книжный город, Tselinnyi Bookshop, Asay Jurek и Synesthesia concept store в Алматы и kidsandhome в столице.

Для жителей других городов доступна доставка интернет-магазинов www.meloman.kz, www.almatykitap.kz

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