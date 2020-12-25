Тренер ударил девочку в Жанаозене. Мать спортсменки простила его

Она отметила положительные качества тренера Азамата Турмагамбетова.

Аэлита Илалова - мать девочки, которую во время соревнований тренер ударил по лицу, рассказала, что простила обидчика дочери. Она назвала две причины, из-за которых отказалась от подачи заявления в полицию по факту побоев, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.

Она простила мужчину, несмотря на то, что видеоролик с ее дочкой вызвал широкий общественный резонанс.

Я отказалась писать заявление в полицию, потому что, во-первых, я не хочу, чтобы моего ребенка затаскали по судам. А вторая причина — это то, что мы решили простить тренера. Он и его мать попросили прощения у нас. У этого человека растут дети, у него есть семья. Мы не хотим ломать ему судьбу. К тому же, его и так уже уволили. С дочерью я разговаривала, она сказала, что сама зла на тренера не держит. Объясняет, что это спорт. Все, кто занимались у него, рассказали, что такие удары с его стороны были в тот день первый раз. До этого он мог накричать, толкнуть, но вот так поднимать руку - никогда, - рассказала Аэлита Илалова.

Аэлита Илалова, комментируя инцидент, отметила положительные качества тренера Азамата Турмагамбетова.

Некоторые могут подумать, что нам заплатили за то, что мы простили. Но нет, никто нам не платил. Говорю, как есть. В Жанаозене острая проблема с спортивными залами, хороших тренеров очень и очень мало. Азамат постоянно искал помещения для соревнований, у него и у девочек были большие мечты. Но, к сожалению, после этого случая все эти мечты обрушились, - прокомментировала мама девочки.

Руководитель отдела образования Жанаозена Ыскак Кулатай сообщил, что Азамата Турмагамбетова уволили по приказу директора школы №3 после заключения дисциплинарной комиссии. По словам Ыскака Кулатай, в связи с тем, что родители отказались писать заявление в полицию, оскандалившийся тренер может продолжить работу с детьми.

Мы не имеем права его ограничивать в выборе места работы. Этот вопрос исключительно в компетенции суда. Мы можем только уволить по факту нарушения педагогической этики, - сообщил Ыскак Кулатай.

О видео стало известно 15 декабря. Позже тренер объяснил свой поступок.

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