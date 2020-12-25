Бурение скважин с питьевой водой в Уральске поможет сохранить реку Урал

Всего к бурению запланированы 18 заилившихся колодцев.

Протяженность водозабора на Уральском месторождении составляет 15 км – располагается он на территории от села Трекино до села Дарьинское района Бәйтерек. Запас воды – 65 тысяч кубов в сутки, работают 32 скважины. Каждая скважина по проекту должна давать 1500 кубов, но старые колодцы дают в среднем не больше 500 кубов.

Недавние буровые работы на Уральском месторождении подземных вод показали успешное применение перебуривания скважины – объем добычи на первой же скважине достиг почти 2 тысяч кубов воды в сутки при прогнозе 1,5 тысячи. Всего к бурению запланированы 18 заилившихся колодцев. Ожидается, что к лету 2021 года Уральск полностью будет обеспечен водой и откажется от водоснабжения из реки Урал.

Аким ЗКО Гали Искалиев проверил ход работ на месторождении. Сейчас специалисты ТОО "Жайықгидрогеология" заняты разработкой скважин ЗЭ и 2АЭ, у которых наблюдается самый меньший дебет воды – не более 400 кубов в сутки. На остальных 16 скважинах буровые работы начнутся в следующем году. Как отметил заместитель акима г.Уральска Мирас Мулкай, на госэкспертизе есть проектно-сметная документация на бурение 6 новых скважин, проводится техобследование еще 5 скважин. С учетом всех проводимых и запланированных на месторождении работ ожидается добыча дополнительно 15 тыс. кубов воды в сутки, что позволит бесперебойно обеспечивать Уральск водой. На все работы будет затрачено 60 млн тенге из местного бюджета, бурение одной скважины обойдется в 4 млн тенге. После проведения буровых работ скважина 3Э стала давать воды в 4 раза больше, чем прежде.

Перед началом работ был проведен анализ всех 31 скважин Уральского месторождения подземных вод. После обновления скважин Уральское месторождение будет давать проектные 65 тыс. кубов в сутки, это 24 млн кубов в год, таким образом вопрос дефицита воды в Уральске будет закрыт. Сейчас уральцы потребляют в год 9 млн кубов, часть из которых мы добывали из поверхностного источника – реки Урал. При достаточном объеме воды с подземного водозабора поэтапно откажемся от потребления уральной воды, и в какой-то мере сможем сберечь реку от пересыхания, – сказал заместитель акима области Аманжол Алпысбаев.

Камила Талгат

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