Отремонтируем 27 тысяч км местных дорог – Предвыборный штаб Nur Otan приехал в Актобе

Один из главных приоритетов партии "Nur Otan" - это здоровье граждан.

Республиканский предвыборный штаб "Nur Otan" прибыл в Актюбинскую область. В течение дня члены правящей партии провели несколько десятков встреч с жителями городов и сел, коллективами промышленных предприятий, представителями сферы образования и здравоохранения.



Так, на встрече с врачами города Актобе были обсуждены ключевые приоритеты развития системы здравоохранения.

Один из главных приоритетов партии "Nur Otan" - это здоровье граждан. Объем финансирования данной сферы будет доведен до 5% от ВВП страны. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на предвыборном Съезде партии, зарплаты врачей планируется повысить в 2,5 раза. Увеличится количество грантов на подготовку необходимых узких специалистов, - отметил руководитель предвыборного штаба Бауыржан Байбек.





По его словам, в рамках предвыборной программы "Nur Otan"-а районные больницы и родильные дома будут оснащены современными томографами, рентгенаппаратами и другим необходимым оборудованием. В опорных и спутниковых селах будут открыты и модернизированы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.

Конкретно в Актюбинской области партия будет способствовать завершению строительства перинатального центра с консультативно-диагностическим отделением, туберкулезного диспансера, пристроек к Каргалинской городской больнице, городской детской клинической больнице и др.

В этот же день представители "Nur Otan"-а встретились с жителями села Маржанбулак Алгинского района, где в рамках предвыборной программы партии планируется построить школу, провести уличное освещение и расширить систему водоснабжения.





Сегодня более 40% наших граждан проживает на селе. Мы будем создавать необходимые условия для улучшения условий жизни сельских жителей. Так, в течение 5 лет по стране планируется модернизировать более 3,5 тысяч сел, отремонтировать 27 тысяч км местных дорог до каждого опорного села. Все население сельской местности получит доступ к водоснабжению и 99% к высокоскоростному Интернету. 246 сел с общим населением более 900 тысяч человек получат доступ к газу, - подчеркнули в правящей партии.

По информации пресс-службы "Nur Otan"-а, проходившая в сельском доме культуры встреча плавно переросла в мини-концерт с участием заслуженного деятеля традиционного песенного искусства Айгуль Елшибаевой и айтыскера Жулдыз Кожабековой.

Даю гарантию, что на выборах наш аул 100% проголосует за партию "Nur Otan", - заявил по итогам встречи председатель совета ветеранов Жанат Телагыс.

В ходе поездки нуротановцы также посетили Актюбинский завод по производству железобетонных изделий "СтройДеталь", где обсудили актуальные вопросы развития региона.

Так, в течение 5 лет партией планируется создать не менее 100 тысяч рабочих мест. Будет построено и отремонтировано 60 школ, 43 объекта здравоохранения, открыто 125 детских садов и многое другое.



В целях улучшения экологии будут обеспечены строительство 9 полигонов твердо-бытовых отходов, а также модернизация промышленных предприятий со снижением вредных выбросов минимум на 5%. Оплачено из средств избирательного фонда партии "Nur Otan".

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