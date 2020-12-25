Суд признал законными санитарные правила Минздрава

Доводы апелляция признала необоснованными.

Группа инициативных жителей столицы обратилась в Есильский суд с иском о признании противоречащими закону и Конституции пунктов санитарных правил, утвержденных Минздравом. Суд отклонил удовлетворение исковых требований, передает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного суда.

По информации суда, заявители обжаловали решение суда первой инстанции в городской суд Нур-Султана, утверждая, что введенные санитарными правилами ограничения, предусматривающие использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, в том числе ношение медицинских масок, избирательные ограничения для лиц старше 65 лет, нарушают конституционные права граждан и Министр здравоохранения не имеет полномочий на их утверждение, - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанные доводы апелляция признала необоснованными и оставила решение суда первой инстанции без изменения в виду его законности и обоснованности.

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